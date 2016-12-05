ГФС уволила Марушевскую с поста главы Одесской таможни

Марушевскую уволили "за слежебное несоответствие".

Марушевская официально больше не глава одесской таможни Facebook/Одесская ОГА

Государственная фискальная служба (ГФС) уволила Юлию Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни.

Соответствующий приказ ГФС от 29 ноября Марушевская опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, иницатором ее увольнения по дисциплинарной статье, а не по собственному желанию стал глава ГФС Роман Насиров.

"Этому предшествовало 5 выговоров (которые премьер Гройсман безуспешно поручал отменить), объявление неполного служебного соответствия и мое заявление об увольнении, когда стало окончательно ясно, что в Киеве никто не собирается реформировать таможню. Поздравляю Романа Насирова", - заявила Марушевская.

Марушевская заявила, что несмотря на увольнение, она продолжит "прилагать усилия для воплощения реальных изменений в государственной системе и разоблачать попытки чиновников имитировать реформы".

Как сообщалось, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вместо Юлии Марушевской, которая написала заявление на увольнение с должности, назначил исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни Алексея Василенко.

Он также подчеркнул, что в январе 2017 года будет объявлен открытый конкурс на должность руководителя Одесской таможни.

Председатель ДФСУ также выразил неудовлетворение работой экс-руководителя Одесской таможни, которая "заняла 12 место по выполнению поступлений в бюджет".