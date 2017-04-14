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ГФС перечислила крупнейших налогоплательщиков

14 апреля в 17:48

Лидерами по уплате налогов стали: "Укргаздобыча", "Энергоатом", "АрселорМиттал", "Филип Моррис", "Приватбанк", "Киевстар".

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ГФС назвала крупнейших плательщиков налогов
sfs.gov.ua
 Государственная фискальная служба Украины обнародовала ТОП-100 крупнейших компаний страны по уплате налогов за 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Все эти компании находятся на учете в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС.

Анализ проведен по отраслевому принципу - нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, металлургия, банковский сектор, табачная отрасль, сфера связи. Лидерами по уплате налогов указанных отраслей является ПАО "Укргаздобыча", ГП НАЭК "Энергоатом", ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", ЧАО "Филип Моррис Украина", ПАО КБ "Приватбанк", ЧАО "Киевстар".

В целом в 2016 г. предприятия из сотни крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет 231,7 млрд грн из 523,2 млрд грн общих поступлений, что на 32% (74 млрд грн) больше по сравнению с 2015 г.

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Для сравнения, Государственная фискальная служба опубликовала Топ-100 крупнейших налогоплательщиков по сумме уплаты налоговых платежей в сводный бюджет Украины по итогам I квартала 2016 года.

Ранее ZN.UA опубликовало Топ-20 крупнейших налогоплательщиков Киева. Оказалось, что в этом списке есть шесть российских компаний и нет Roshen. Кроме того, в топ-20 входит целый ряд компаний, совладельцем которых является сам город.

По материалам: ZN.UA
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Тэги налоги ГФС бюджет служба
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