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Германия выделит Украине 72 млн евро помощи для развития экономики

5 ноября в 15:07

Деньги направят также на поддержку регионов и энергоэффективность. 

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Германия выделит экономике Украины дополнительную помощь
Генпрокуратура Украины

Правительство Германии после двухдневных переговоров приняло решение о выделение помощи Украине на сумму 72 млн евро, сообщил заместитель министра экономичского развития Украины Максим Нефедов.    

"Результат - 72 млн евро новой помощи для Украины - для устойчивого экономического развития, регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам!", - написал Нефедов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 ноября. 

По его словам, эти средства также пойдут на усиление местного самоуправления, поддержку объединенных территориальных общин, помощь малому и среднему бизнесу, энергомодернизацию.

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Как сообщалось, правительство Германии до конца текущего года выделит 488 тыс. евро на разминирование территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина. В Берлине уверены, что минная опасность препятствует экономическому развитию в Донбассе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги помощь развитие экономика Украина евро Германия энергетика поддержка средства
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