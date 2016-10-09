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Германия одолжит Украине 150 млн евро на модернизацию энергосистемы на востоке страны

9 октября в 17:40

Договор планируют подписать на следующей неделе.

электроэнергия1 ЛЭП
Немцы помогут Украине с модернизацией ЛЭП на востоке
yes-i-do.com.ua
Немецкая кредитная организация KfW выделяет Украине финансирование от правительства Германии в размере 150 млн евро на модернизацию четырех подстанций — двух в Харькове и подстанций "Днепровская 750" и "Запорожская 750" для повышения надежности энергосистемы на Востоке Украины.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Это часть так называемого кредита Меркель в размере 500 млн евро, анонсированного в прошлом году. Ожидаем, что на следующей неделе будет подписан кредитный договор", - отметил он.

По словам Ковальчука, львиная доля долгов энергорынка — это неплатежи из оккупированных районов Донбасса.

"Оккупированные районы вообще не платят рынку за энергию", - отметил он.

"Потеря энергосистемой двух больших электростанций и многих магистральных линий электропередачи, оставшихся на оккупированной территории, резко ослабила устойчивость энергосистемы в этом районе. Возросли потери в сетях из-за неоптимального потокораспределения. Например, полумиллионный Мариуполь сейчас сидит на тупиковой ветке", объяснил Ковальчук.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги энергетика
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