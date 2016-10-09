Германия одолжит Украине 150 млн евро на модернизацию энергосистемы на востоке страны

Договор планируют подписать на следующей неделе.
Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Это часть так называемого кредита Меркель в размере 500 млн евро, анонсированного в прошлом году. Ожидаем, что на следующей неделе будет подписан кредитный договор", - отметил он.
По словам Ковальчука, львиная доля долгов энергорынка — это неплатежи из оккупированных районов Донбасса.
"Оккупированные районы вообще не платят рынку за энергию", - отметил он.
"Потеря энергосистемой двух больших электростанций и многих магистральных линий электропередачи, оставшихся на оккупированной территории, резко ослабила устойчивость энергосистемы в этом районе. Возросли потери в сетях из-за неоптимального потокораспределения. Например, полумиллионный Мариуполь сейчас сидит на тупиковой ветке", объяснил Ковальчук.
Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA