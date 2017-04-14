Генпрокуратура подозревает экс-руководство "Приватбанка" в махинациях на 370 млн грн

Во время рефинансирования НБУ "Приватбанк" раздавал связанным фирмам кредиты на заведомо невыгодных условиях.
Как сообщают "Наші гроші", об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 5 апреля. По данным следствия, "Приватбанк" заключил договор с НП ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон", ООО "ЕЛ ТИ Груп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставка-М", ООО "Канделла" ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов".
Предметом договора выступило предоставление обществами в залог корпоративных прав. В обеспечение исполнения обязательств перед "Приватбанком" выступает ООО "Приватофис".
Согласно условиям договора, если обязательства по договору не будут выполнены, банк получает залог. В качестве залогов по всем займам были предоставлены доли корпоративных прав на связанных между собой компаниях, доли которых не превышали 25%. Большинство кредитов, при этом, были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока по процентной ставке в 9% годовых при средней стоимости ресурсов в 17%.
При этом, в собственности "Приватофис" находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не является залоговым имуществом в кредитных договорах.
Следователи полагают, что бывшие должностные лица КБ "Приватбанк" "Приватофис", зная про запрет на проведение активных операций со связанными с банком лицами, в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ выдавали кредитные средства на невыгодных для банка условиях, без обеспечения кредитов залоговым имуществом "Приватофиса". Таким образом они растратили средства в особо крупных размерах.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и наложил арест на все 415 объектов недвижимости "Приватофиса", среди которых – земельные участки, помещения, админздания, магазин и прочее.
Отмечается, что основателями "Приватофис" являются фирмы, близкие Игорю Коломойскому, с которыми "Приватбанк" заключил Соглашение, бенефициарами которого указан житель Днепра Петр Клименко.
Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бывшее руководство "Приватбанка" в ночь перед национализацией провело мошеннические махинации на сумму более 16 млрд грн.
Юрий Сколотяный в своей статье для ZN.UA писал, что в ходе переговорного процесса по национализации "Приватбанка" с участием его ключового акционера Игоря Коломойского, из учреждения начали активно выводиться средства.
"По данным ZN.UA, за период с 16 по 19 декабря с.г. валютная ликвидность банка сократилась на 261 млн долл., а гривневая — на 729 млн. Причем существенное влияние на последнюю цифру оказал не так отток средств вкладчиков, как перечисление связанными лицами НЗФ и ЗФЗ на сумму 1,5 млрд грн. При этом из общего уменьшения клиентских средств на 6,4 млрд грн на долю юрлиц пришлось 5,69 млрд, из которых 4,35 млрд в НБУ относят на операции связанных лиц", - говорится в статье.
Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка". Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.
22 декабря прошлого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.Наші гроші