Генпрокуратура подозревает экс-руководство "Приватбанка" в махинациях на 370 млн грн

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Во время рефинансирования НБУ "Приватбанк" раздавал связанным фирмам кредиты на заведомо невыгодных условиях.

ГПУ расследует махинации бывшего руководства "Приватбанка" phl.com.ua

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что бывшее руководство "" в период рефинансирования Нацбанком предоставляло кредиты связанным между собой предприятиям на заведомо невыгодных для банка условиях, что повлекло возникновение задолженности на сумму более 372,78 млн грн.

Как сообщают "Наші гроші", об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 5 апреля. По данным следствия, "Приватбанк" заключил договор с НП ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон", ООО "ЕЛ ТИ Груп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставка-М", ООО "Канделла" ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов".

Предметом договора выступило предоставление обществами в залог корпоративных прав. В обеспечение исполнения обязательств перед "Приватбанком" выступает ООО "Приватофис".

Согласно условиям договора, если обязательства по договору не будут выполнены, банк получает залог. В качестве залогов по всем займам были предоставлены доли корпоративных прав на связанных между собой компаниях, доли которых не превышали 25%. Большинство кредитов, при этом, были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока по процентной ставке в 9% годовых при средней стоимости ресурсов в 17%.

При этом, в собственности "Приватофис" находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не является залоговым имуществом в кредитных договорах.

Следователи полагают, что бывшие должностные лица КБ "Приватбанк" "Приватофис", зная про запрет на проведение активных операций со связанными с банком лицами, в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ выдавали кредитные средства на невыгодных для банка условиях, без обеспечения кредитов залоговым имуществом "Приватофиса". Таким образом они растратили средства в особо крупных размерах.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и наложил арест на все 415 объектов недвижимости "Приватофиса", среди которых – земельные участки, помещения, админздания, магазин и прочее.

Отмечается, что основателями "Приватофис" являются фирмы, близкие Игорю Коломойскому, с которыми "Приватбанк" заключил Соглашение, бенефициарами которого указан житель Днепра Петр Клименко.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бывшее руководство "Приватбанка" в ночь перед национализацией провело мошеннические махинации на сумму более 16 млрд грн.

Юрий Сколотяный в своей статье для ZN.UA писал, что в ходе переговорного процесса по национализации "Приватбанка" с участием его ключового акционера Игоря Коломойского, из учреждения начали активно выводиться средства.

"По данным ZN.UA, за период с 16 по 19 декабря с.г. валютная ликвидность банка сократилась на 261 млн долл., а гривневая — на 729 млн. Причем существенное влияние на последнюю цифру оказал не так отток средств вкладчиков, как перечисление связанными лицами НЗФ и ЗФЗ на сумму 1,5 млрд грн. При этом из общего уменьшения клиентских средств на 6,4 млрд грн на долю юрлиц пришлось 5,69 млрд, из которых 4,35 млрд в НБУ относят на операции связанных лиц", - говорится в статье.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка". Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

22 декабря прошлого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.