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Генпрокуратура направила подозрение Арбузову в деле "Укртелекома"

5 мая в 15:08

Решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск.

Сергей Арбузов
Арбузова подозревают в незаконном финансировании ТМСН за счет госбюджета
president.gov.ua
Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций компании "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСН), незаконного финансирования создания ТМСН за счет средств госбюджета Украины в 2012-2013 гг. и приватизации 92% госпакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она добавила, что уведомление о подозрении направлено бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову. Его подозревают в незаконном финансировании создания ТМСН за счет средств госбюджета на сумму в 220 млн грн. Подозрение направлено по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины.

"Решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения", - добавила Сарган.

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Напомним, что Печерский суд Киева 13 апреля арестовал акции ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании - мобильного оператора "ТриМоб", которые входят в холдинг Рината Ахметова "СКМ".

Сообщалось, что Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги приватизация Укртелеком Ахметов суд Арбузов
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