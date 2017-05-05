Генпрокуратура направила подозрение Арбузову в деле "Укртелекома"

Решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск.
Она добавила, что уведомление о подозрении направлено бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову. Его подозревают в незаконном финансировании создания ТМСН за счет средств госбюджета на сумму в 220 млн грн. Подозрение направлено по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины.
"Решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения", - добавила Сарган.
Напомним, что Печерский суд Киева 13 апреля арестовал акции ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании - мобильного оператора "ТриМоб", которые входят в холдинг Рината Ахметова "СКМ".
Сообщалось, что Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".
Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.
В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.
ZN.UA