Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ

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Чиновники разворовали 787 млн грн.

Закончилось досудебное расследование по делу экс-руководства НБУ Андрей Товстыженко, ZN.UA Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-заместителя главы Нацбанка Алексея Ткаченко и директора гендепартамента НБУ Романа Яковлева в участии в созданной экс-президентом Виктором Януковичем и бизнесменом Сергеем Курченко преступной организации, а также в завладении государственными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщают в Генпрокуратуре, экс-чиновникам НБУ инкриминируются ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

"Отмеченные лица обвиняются в обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем возвращен в пользу соучастников преступления путем вывода средств за границу и их обналичиванию. В результате совершения преступления государству нанесены убытки на сумму 787 млн грн", - говорится в сообщении.

Речь идет о незаконном присвоении средств НБУ в размере 787 млн 396 тыс. 148 грн, предоставленными ПАО "Реал банк" в виде стабилизационного кредита.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде держания под стражей, но они воспользовались предусмотренной законом возможностью освобождения из-под стражи путем внесения залога в размере 3 млн грн и 1,5 млн грн соответственно. На все установленное имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, что 14 июля 2016 года Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 дней бывшего заместителя главы НБУ Алексея Ткаченко и экс-директора генерального департамента банковского надзора Романа Яковлева.

Как сообщалось, Алексей Ткаченко и Роман Яковлев были уволены с занимаемых должностей главой НБУ Степаном Кубивым в марте 2014 года.