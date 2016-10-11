"Газпром" задумался о поставках газа в Грецию и Италию из трубы "Турецкого потока"

РФ рассчитывает в ноябре-декабре начать переговоры по проекту Poseidon.

Миллер: "Турецкий поток" и "Северный поток-2" конкурировать не будут TurkStream

Газ "Турецкого потока" в направлении Европы не будет конкурировать с поставками по трубопроводу "Северный поток-2", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Тот газ, который пойдет по "Турецкому потоку" в направлении европейского рынка, не будет конкурировать с нашим российским газом, который пойдет в Европу по проекту "Северный поток-2". Это совершенно разные целевые рынки, и, конечно же, объемы поставок по "Северному потоку-2" они значительно больше", — заявил Миллер в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также сообщил о том, что "Газпром" планирует в ноябре-декабре начать переговоры с европейскими партнерами по проекту Poseidon. Газ для этого проекта может пойти по "Турецкому потоку", уточнил он.

"Проект Poseidon в настоящее время имеет статус проекта общего интереса. Без сомнения, конечно же, здесь важна позиция стран Европейского союза, которые будут транзитерами. В частности, это касается Греции и также стран-получателей нашего российского газа, и, что немаловажно, можно сказать основное, это договоренности на корпоративном уровне, потому что необходимо синхронизировать создание мощностей со стороны Турции и со стороны Европы. Мы планируем буквально в ноябре-декабре месяце уже предметно начать вести эти переговоры", — сказал Миллер.

Poseidon — проект морской части газопровода ITGI для соединения газотранспортных систем Греции и Италии. Газопровод ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy) протяженностью около 800 километров и мощностью 8-10 миллиардов кубометров изначально задумывался для транспортировки азербайджанского газа по маршруту Турция-Греция-Италия. Участниками ITGI Poseidon S.A. на паритетных началах являются Edison и греческая DEPA.

В феврале "Газпром", Edison и DEPA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России по дну Черного моря в Грецию и из Греции в Италию. Стороны заявили о намерении максимально использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon.

"В рамках этого меморандума мы в ноябре месяце планируем подвести итоги совместной работы в понимании того, что газ через Черное море по "Турецкому потоку" мог бы быть предназначен, в частности, для этого проекта", — сказал Миллер.

По его словам, морской участок газопровода "Турецкий поток" будет на 100% принадлежать "Газпрому", также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства двух веток.

Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции от приемного терминала будет строить уже турецкая Botas.



Для создания транзитной инфраструктуры на территории Турции для поставки газа на европейский рынок в соответствии с межправсоглашением будет создано совместное предприятие.



Механизм скидки на газ для Турции будет связан с объемом поставок.

Накануне в Стамбуле Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по реализации проекта "Турецкий поток". Соглашение предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через территорию Турции в европейские страны. В межправсоглашении определен срок, до которого должны быть построены две морские нитки, — это декабрь 2019 года.