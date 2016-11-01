Нидерланды более чем в два раза нарастили закупку российского газа у "Газпрома"

"Газпром" наращивает поставки газа Европу.

Страны Евросоюза наращивают импорт российского газа РИА Новости

Поставки "Газпрома" в страны Европы и Турции с января по октябрь 2016 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 13 млрд куб. м, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на российского монополиста.

Если сравнить данные "Газпрома" за 10 месяцев прошлого года, то по итогам января-октября 2016 года поставки должны были составить около 144 млрд куб. м (в 2015 году за этот период объем импорта составил 130,8 млрд куб. газа).

В частности, с начала текущего года поставки газа в Германию выросли на 7,5% (на 2,75 млрд кубометров), Великобританию - на 54,6%, во Францию - на 20,4%, в Австрию - на 27,5%, в Грецию - на 47,3%, в Нидерланды - на 91,8%, в Данию - на 149,4%, в Польшу - на 16,7%.

Кроме того, Турция продолжает и дальше наращивать импорт российского газа - в последние четыре дня октября поставки в эту страну на 14% превышали среднесуточный показатель месяца.

В конце октября Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, который позволит компании увеличить объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины. "Нафтогаз Украины" раскритиковал это решение, призвав ЕС соблюдать договоренности о европейском Энергосообществе.