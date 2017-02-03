"Газпром" единолично профинансирует строительство "Северного потока-2"

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Российский монополист вложил еще 30 млн евро в строительство газопровода в обход Украины.

Совет директоров "Газпрома", российского газового монополиста, 1 февраля согласовал покупку еще 50% акций Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2". При этом доля прямого владения "Газпрома" в компании составит 100%, сообщают в корпорации.

"Согласовать приобретение ПАО "Газпром" принадлежащих компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. 30 тысяч акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью одна тысяча швейцарских франков каждая, общей стоимостью 30 миллионов швейцарских франков, что составляет 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 млн евро", - говорится в сообщении.

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Напомним, первый пакет в размере 50% акций Nord Stream 2 AG "Газпром" приобрел в декабре 2016 года.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2". Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. — дочерней компании "Газпрома", которая зарегистрирована в Нидерландах.

Проект "Северный поток-2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход Украины. Предполагалось, что партнеры "Газпрома" - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - станут акционерами Nord Stream 2 (с долями по 10%).

Однако в декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2".

Позже постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины".Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.