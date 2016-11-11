"Газпром" расторг соглашение по строительству "Северного потока-2"

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Решение польского регулятора помешало изначальным планам.

"Северный поток-2" поставили на паузу TurkStream

Совет директоров "Газпрома" принял решение о расторжении соглашения акционеров по проекту "Северный поток-2", сообщил российский монополист в пятницу, 11 ноября.

"Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение ПАО "Газпром" соглашения о расторжении соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG", - отмечается в сообщении компании. Решение принято на заседании 9 ноября.

Ранее акционеры "Северного потока-2" - российский "Газпром", а также европейские Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Планировалось, что европейские партнеры "Газпрома" получат по 10% акций компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит "Газпрому". Теперь консорциум ищет новую модель реализации проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее ростпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.