"Газпром" получил от Анкары разрешение на вторую нитку "Турецкого потока"

Российский монополист планирует построить две нитки газопровода.

Российский "Газпром" получил разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода "Турецкий поток" в территориальных водах Турции, сообщила пресс-служба монополиста в четверг, 29 сентября.

"Следует отметить конструктивное, оперативное взаимодействие с турецкими партнерами. Работа по проекту "Турецкий поток" идет в отличном темпе. Получено важное очередное разрешение для его реализации", — заявил глава "Газпром" Алексей Миллер.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.