"Газпром" планирует уменьшить транзит газа через Украину в шесть раз

В 2016 году транзит российского газа через Украину увеличился на 22,5%.

«Газпром» назвал причины для сокращения транзита газа через Украину cms.met.police.uk

"Газпром" продолжит транзитные поставки газа в Европу через территорию Украины и после того, как в 2020 году истечет срок действия договора о транзите, но объемы при этом значительно сократятся. Об этом заявил председатель правленияАлексей Миллер в интервью Reuters

"Что касается транзита через Украину после января 2020 года, то мы уже заявили, что готовы вести переговоры... другое дело, что речь может идти исключительно о меньших объёмах. Где-то около 15 млрд кубометров газа в год, и эти объёмы предназначены для стран, которые граничат с Украиной", - сказал Миллер.

Транзит российского газа через Украину в начале 2000-х годов составлял свыше 100 млрд кубометров в год. В 2016 году транзит составил 82,2 млрд кубометров – на 22,5% больше, чем в 2015 году.

Миллер заявил, что транзит через Украину снизится по ряду причин, включая рост добычи "Газпрома" на Ямале.

"Если посмотреть на снимок из космоса, то (немецкий) Грайфсвальд находится просто по прямой линии через Балтику от новых месторождений... Этот маршрут на две тысячи километров короче, чем через Украину", - сказал Миллер. Он также добавил, что, по его мнению, Украина десятилетиями не вкладывалась в модернизацию трубопроводов, поэтому новый маршрут будет "экологически безопаснее".

"Газпром" поставляет газ в Европу по трем основным маршрутам - ГТС Украины, трубопровод с Ямала в Европу через Беларусь и Польшу, а также в Германию по "Северному потоку", проложенному по дну Балтийского моря.

Напомним, что 24 апреля европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) подписали договор с "Газпромом", согласно которому профинансируют "Северный поток- 2" в объеме 50% от его стоимости.

Ранее западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и расходы "Газпрома" на реализацию должны были увеличиться в 2 раза до $ 1 млрд 750 млн.

В декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.