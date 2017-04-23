"Газпром" может частично профинансировать создание "Северного потока-2" за счет "зеленых" инвестиций – эксперты

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"Общий портфель заимствований, которые "Газпром" планирует получить в 2017 году, ориентировочно составит около 3 млрд долларов.

Газпром может потратить "экологические" инвестиции на строительство "Северного потока-2" gazprom.ru

Российский "Газпром" может частично обеспечить финансирование реализации проекта "Северный поток-2" получив доступ к "экологическим" инвестициям, получаемым в обход санкций. Об этом в своей статье дляпишут Олег Гичка, Александр Сущенко, Марина Степура и Анна Котина.

Авторы отмечают, что сегодня российский газовый монополист испытывает острую потребность в доступе к выгодным зарубежным кредитным средствам. Одной из доступных возможностей является использование глобального движения в защиту климата и соответствующих преференциальных схем финансирования с помощью "зеленых" облигаций.

Так, Россия еще с 2006 года начала системную работу по обеспечению возможности привлечь подобные займы, создав необходимые финансовые механизмы и введя практику отчета об экологическом измерении деятельности компаний, подобных "Газпрому".

"Теперь, имея ограничения по кредитованию из-за санкций США и ЕС, российский монополист начал уделять еще большее внимание "экологическим инвестициям" и, соответственно, готовит свои отчеты с данными об уменьшении выбросов СО2 вследствие реализации тех или иных точечных экологических проектов в местах добычи и, особенно, транспортировки природного газа. Не случайно при характеристиках "Северного потока-2" используются такие клише, как "путь к достижению климатических целей", "доступ к низкоуглеродному источнику энергии", "самый экологичный маршрут поставки природного газа" и т.п", - говорится в статье.

Специалисты обращают внимание на то, что издание Forbes еще в 2015 году прогнозировало стремительный рост рынка "зеленых" облигаций: с 14 млрд евро в 2014-м до более чем 100 млрд евро в 2016-м.

Данный рынок активно осваивается российским монополистом. Так, в ноябре прошлого года "Газпром" воспользовался помощью американской инвестиционной компании Goldman Sachs и разместил на международном рынке еврооблигации класса "облигация устойчивого развития" (sustainable development bond) на общую сумму 1 млрд евро под 3,125% годовых со сроком погашения до 17 ноября 2023 г. Авторы отмечают, что это была наиболее выгодная ставка "Газпрома" по размещению облигаций в иностранной валюте.

Специалисты указывают и на прочие выпуски облигаций "Газпрома".

6 марта 2016 г. "Газпром" разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% годовых.

23 ноября 2016 г. состоялось размещение "Газпромом" еврооблигаций на общую сумму 500 млн швейцарских франков с годовой ставкой 2,75%. Важную роль в успехе операции сыграл немецкий Deutsche Bank.

Уже в 2017 году, 30 марта, "Газпром" разместил семилетние еврооблигации на общую сумму 850 млн фунтов стерлингов с годовым купоном 4,25% при содействии трейдера GMSA Investments Ltd.

"Общий портфель заимствований, которые "Газпром" планирует получить в 2017 г., ориентировочно составит около 3 млрд долл. Вполне возможно повторение и расширение подобной практики в следующем году, что делает существующий санкционный режим относительно РФ неэффективным и увеличивает возможности для обеспечения финансирования по крайней мере первичных потребностей при реализации проекта "Северный поток-2", - отмечают эксперты.

По мнению авторов, перекрыть данный финансовый ресурс для "Газпрома" будет гораздо сложнее, чем ограничить доступ к традиционным займам у крупных инвесторов. Формально, выполнение критериев об экологичности и устойчивом развитии является достаточной предпосылкой для получения доступа к "зеленым" инвестициям и поддерживается всеми ведущими странами мира.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Как сообщалось, западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и теперь расходы "Газпрома" на реализацию увеличатся вдове – до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.

Подробнее о перспективах реализации российского проекта "Северный поток-2" читайте в статье Олега Гички, Александра Сущенко, Марины Степура и Анны Котиной "Мекленбургский синдром, или "Северный поток-2" — труба европейского раздора" в еженедельнике "Зеркало недели. Украаина".