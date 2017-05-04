"Газовая" война против Украины подходит к концу

Украина в этой войне пока проигрывает.

У Украины в «газовой» войне мало союзников gazprom.ru

"Газовая" война, развязанная Россией против Украины зимой 2005-2006 годов, подходит к концу. Об этом в своей статье дляпишет Сергей Корсунский.

"Маниакальный план Кремля во чтобы то ни стало лишить Украину главного инструмента давления на Москву и, одновременно, свести к минимуму важнейший аспект заинтересованности ЕС в развитии отношений с Украиной – сотрудничество по вопросам транзита газа, - близок к успеху как никогда ранее. Сначала "Голубой поток", затем "Северный", теперь – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - шаг за шагом на протяжении 15 лет Россия продвигалась к поставленной цели", - считает эксперт.

При этом внешняя политика многих государств не способствует окончанию "газовой" войны в пользу Украины. В частности, отсутствует позиция в этом вопросе США.

"Активизация энергетических инструментов продвижения интересов России в Европе происходит на фоне отсутствия в этих процессах ясно обозначенной позиции США, как это было на протяжении предыдущих восьми лет. В обновленном Госдепартаменте пока не нашли замену А. Хохштейну (а сам он ушел в частный сектор и теперь смотрит на мир весьма прагматично), и остается загадкой, какую именно позицию займет Вашингтон с учетом провозглашенного Д. Трампом лозунга "Америка прежде всего", - уверяет Корсунский.

Предстоящие выборы в Германии заставляют Меркель быть "аккуратной".

"Избирательная кампания в Германии связывает руки А. Меркель, поскольку значительная часть капитанов немецкого бизнеса уже давно высказывает недовольство в связи с потерями из-за режима антироссийских санкций", - констатирует эксперт.

События последних недель свидетельствуют о том, что российская сторона в "газовой" войне пока выигрывает.

"Симпатии к нашей стране все еще сильны и в ЕС, и за океаном - слишком серьезную опасность для западных демократий стала представлять агрессивная политика Москвы. Однако, как заметил А. Хохштейн на конференции в Стамбуле, газ течет туда, где есть деньги за него заплатить, и соответствующим образом развивается инфраструктура", - считает автор.

Подробнее о "газовой" войне против Украины читайте в статье Сергея Корсунского "Потоки", которые НЕ мы выбираем".