У министра финансов опасаются рисков возникновения дефицита у "Нафтогаза" из-за такого решения.

"Газ Украины" присоединили к "Нафтогазу" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Компания "Газ Украины", которая является "дочкой" НАК "Нафтогаза Украины" и ранее занималась реализацией газа потребителям, будет присоединена к материнскому холдингу.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров на заседании в среду, 9 ноября, с целью взаимозачета кредиторской и дебиторской задолженности компаний и увеличения оборотных и необоротных активов холдинга.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк отмечает риск того, что из-за существущейсегодня задолженности со стороны "Газа Украины" перед "Нафтогазом" на сумму 15 млрд грн может произойти не увеличение, а уменьшение активов НАКа, в результате чего у холдинга возникнет дефицит. Причина - по 11 млрд грн из этого долга "отсутствуют источники погашения", пояснил Данилюк.

Как писало ранее ZN.UA, ДК "Газ Украины" фактически перестала быть поставщиком газа с момента, когда НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 г. был назначен правительством гарантированным поставщиком газа. С тех пор на "Газе Украины" висят многомиллионные долги, которые он с переменным успехом "выбивает" из должников во всех судебных инстанциях страны.