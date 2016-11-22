Газ для промышленности подорожает уже с декабря

Цена газа вырастет на 400,8 грн за тысячу кубических метров до 7780,8 грн.

"Нафтогаз" повысил цены на газ для промпотребителей ZN.UA

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 декабря 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,4% по сравнению с ноябрем 2016 года.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупок, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом", - говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз".

В "Нафтогазе" сообщили, что цена вырастет до 7 780,8 гривень за тысячу кубических метров с 7 380 грн за тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что за месяц с начала отопительного сезона Украина использовала 3,3%, или 479,64 млн куб. м своих запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Таким образом, в хранилищах находится 14,252 млрд куб. м газа по состоянию на 13 ноября.

Напомним, в нынешнем году отбор газа из хранилищ начался 16 октября с запасами в 14,7 млрд куб м газа. В прошлом году Украина начала отбор газа из ПХГ с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17,064 млрд куб. м газа, завершив его 6 апреля с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы.