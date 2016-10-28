Французская энергетическая компания Engie будет транспортировать и хранить газ в Украине

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Европейская компания будет использовать украинскую ГТС и отечественные ПХГ.

Одна из крупнейших энергетических компаний Европы французская Engie и оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" подписали рамочный договор на транспортировку и хранение природного газа в Украине. Это позволит Engie самостоятельно, напрямую поставлять газ в Украину с возможностью дальнейших прямых продаж местным трейдерам и потребителям.

Подписание договора состоялось в Париже в пятницу, 28 октября, в рамках визита украинской правительственной делегации. Рамочное соглашение подписала также украинская "дочка" Engie ООО "Енжи Менеджмент Юкрейн".

"Выход такого мощного европейского игрока на украинский рынок – это хороший сигнал для других европейских компаний. Мы рады видеть, что реформа "Нафтогаза" и рынка газа приносит результаты", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Украинский оператор газотранспортной системы готов для работы по европейским стандартам и правилам", – заверил президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

Оборот Engie составляет около 60 млрд евро в год. В 2015 году Engie поставила в Украину около 3,5 млрд куб. м газа, в первую очередь, в адрес "Нафтогаза". В нынешнем году компания стала одним из основных продавцов газа газа из стран ЕС для НАК "Нафтогаз" и других частных украинских трейдеров.

Приход на рынок газа Украины европейских поставщиков газа важен не только для демонополизации рынка. Крупные компании с ЕС принесут в Украину также европейскую бизнес-культуру и практики, что заставит меняться и украинских игроков.