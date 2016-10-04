Фракции Тимошенко, Ляшко и Яценюка хотят отложить введение рынка земли в Украине

МВФ настаивает на введении в Украине рынка земли для полноценного кредитования сельхозпроизводителей. Порошенко также за. Часть депутатов – против.

Политики хотят запретить гражданам свободно распоряжаться своей собственностью еще три года Верховная Рада

По меньшей мере три парламентские фракции, "Радикальной партии", "Батькивщины" и "Народного фронта", выступают за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Мы требуем неотложно рассмотреть в зале парламента законопроект о продолжении срока действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения как минимум до 2020 года", - заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко на заседании Верховной Рады.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко также высказалась за рассмотрение вопроса о пролонгировании моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также высказался за продолжение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Во фракциях "Радикальной партии" и "Батькивщины" насчитывается по 21 депутату, в "Народном фронте" – 81.

Напомним, что мораторий на куплю-продажу земли действует до конца 2016 года.

3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.