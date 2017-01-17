Форум в Давосе примет рекордное количество участников

У Порошенко будет "широкая программа" в Давосе, но на "украинский завтрак" Пинчука он не пойдет.

Форум в Давосе в этом году будет особенным Facebook/World Economic Forum

В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 января, начнутся мероприятия в рамках 47-го Всемирного экономического форума , который примет рекордно количество участников – около трех тысяч человек. Среди них несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые бизнесмены и общественные деятели.

Программа форума полчила название "Отзывчивое и ответственное лидерство". В рамках ее обсуждения планируется переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирование капитализма, пишет "Интерфакс".

Планируется, что 17 января форум откроет китайский лидер Си Цзиньпин.

Финансовый и корпоративный мир в Давосе представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.

Украину официально на форуме представляют президент Петр Порошенко, министр финансов Александр Данилюк, глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

В рамках форума предусмотрен так называемый "украинский завтрак", который организовывает бизнесмен Виктор Пинчук. Однако это мероприятие президент Украины посещать не собирается, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

"У президента будет широкая программа на всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", - сообщил Цеголко.

По информации "Украинской правды", на завтрак приглашены ряд народных депутатов Украины, часть из которых, по всей вероятности, все же примет участие в мероприятии.

Поездку депутатов финансирует Фонд "Видродження", который 7 января заявил, что не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, изложенной в его статье для издания The Wall Street Journal, однако и дальше будет выполнять партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах, в частности "Украинский завтрак" в рамках Экономического форума в Давосе.

Что касается официальных делегаций других государств, то ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.

США в Давосе будет представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри. Это фактически будет их последний визит в роли представителей США высокого уровня.