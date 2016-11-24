Фонд госимущества продал еще одну гидроэлектростанцию - за 64 млн гривень

Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную.

Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную

продал на аукционе киевской компании "Альтен" Константиновскую ГЭС за 64 млн гривень, сообщается на официальном сайте ФГИУ.

На участие в конкурсе подали заявки 17 компаний, 16 из которых допустили к аукциону. Стартовая цена на Константиновскую ГЭС составляла 13,8 млн гривень. Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную.



Предприятие "Альтен" входит в группу компаний, занимающейся производством электроэнергии с 2012 года. В собственности компании уже четыре ГЭС в Хмельницкой области и еще три - в процессе строительства в Хмельницкой и Тернопольских областях.

Стоит напомнить, что 22 ноября ФГИ продал на конкурсе Мигиевскую ГЭС за 52,5 млн гривен, стартовая цена лота составила 10 млн гривен.

Также ранее сообщалось, что покупкой "Одесского припортового завода" интересуется группа компаний DCH, принадлежащая харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому.