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Фонд госимущества продал еще одну гидроэлектростанцию - за 64 млн гривень

24 ноября в 16:04

Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную.

ГЭС
Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную
 Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе киевской компании "Альтен" Константиновскую ГЭС за 64 млн гривень, сообщается на официальном сайте ФГИУ.

На участие в конкурсе подали заявки 17 компаний, 16 из которых допустили к аукциону. Стартовая цена на Константиновскую ГЭС составляла 13,8 млн гривень. Константиновская ГЭС была продана за суму в 4,6 раз превышающую начальную.

Предприятие "Альтен" входит в группу компаний, занимающейся производством электроэнергии с 2012 года. В собственности компании уже четыре ГЭС в Хмельницкой области и еще три - в процессе строительства в Хмельницкой и Тернопольских областях.

Стоит напомнить, что 22 ноября ФГИ продал на конкурсе Мигиевскую ГЭС за 52,5 млн гривен, стартовая цена лота составила 10 млн гривен.

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Также ранее сообщалось, что покупкой "Одесского припортового завода" интересуется группа компаний DCH, принадлежащая харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ГЭС фонд аукцион ФГИ
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