Фонд госимущества предложил продать Одесский припортовый за 200 млн долларов

ФГИ не смог продать Одесский припортовый за 500 млн долларов. Предлагает снизить цену в 2,5 раза.

ФГИ определился с ценой Одесского припортового opz.odessa.net

Фонд государственного имущества Украины предлагает правительству одобрить условия повторного конкурса по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" со стартовой ценой 5,16 млрд грн (около 200 млн долларов).

"Вы сегодня услышите новую цену на уровне 5,16 млрд грн. Но давайте не забегать наперед, давайте ее примем, а потом будем комментировать", – сказал глава ФГИ Игорь Билоус журналистам перед заседанием Кабмина.

Он отметил, что пока все интересанты повторного конкурса – это иностранные компании.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой в 527 млн долларов.

В сентябре глава Фонда госимущества Игорь Билоус предложил снизить стартовую Одесского припортового завода на аукционе в три с половиной раза - до 150 млн долларов.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".