Фонд госимущества предложил продать Одесский припортовый за 200 млн долларов

ФГИ не смог продать Одесский припортовый за 500 млн долларов. Предлагает снизить цену в 2,5 раза.
"Вы сегодня услышите новую цену на уровне 5,16 млрд грн. Но давайте не забегать наперед, давайте ее примем, а потом будем комментировать", – сказал глава ФГИ Игорь Билоус журналистам перед заседанием Кабмина.
Он отметил, что пока все интересанты повторного конкурса – это иностранные компании.
Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой в 527 млн долларов.
В сентябре глава Фонда госимущества Игорь Билоус предложил снизить стартовую Одесского припортового завода на аукционе в три с половиной раза - до 150 млн долларов.
Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,