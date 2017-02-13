Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков почти 82 млрд грн

На неплатежеспособные банки в правоохранительные органы только фонд подал 4 тысячи заявлений на сумму 295,5 млрд грн.

ФГВФЛ выплатил вкладчикам почти 82 млрд грн inpress.ua

Общая сумма средств, выплаченная Фондом гарантирования вкладов физических лиц вкладчикам неплатежеспособных банков, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения, по состоянию на 1 февраля составила почти 82 млрд грн, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Общая сумма средств, которые Фонд гарантирования вкладов аккумулировал на 1 февраля, составляет 15,9 млрд грн.



На эту дату реестр участников фонда насчитывал 97 банков.



За январь поступления от регулярного сбора составили 851,01 млн грн.



ФГВФЛ отмечает, что на 1 февраля было подано около 4 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках фактов нарушения законодательства на общую сумму 295,5 млрд грн. Субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму, являются владельцы или руководители банков (403 заявления на сумму 184,32 млрд грн).

Ранее ФГВФЛ сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

Напомним, что в 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн.