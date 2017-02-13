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Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков почти 82 млрд грн

13 февраля в 14:42

На неплатежеспособные банки в правоохранительные органы только фонд подал 4 тысячи заявлений на сумму 295,5 млрд грн.

фонд гарантирования
ФГВФЛ выплатил вкладчикам почти 82 млрд грн
inpress.ua
Общая сумма средств, выплаченная Фондом гарантирования вкладов физических лиц вкладчикам неплатежеспособных банков, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения, по состоянию на 1 февраля составила почти 82 млрд грн, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Общая сумма средств, которые Фонд гарантирования вкладов аккумулировал на 1 февраля, составляет 15,9 млрд грн.

На эту дату реестр участников фонда насчитывал 97 банков.

За январь поступления от регулярного сбора составили 851,01 млн грн.

ФГВФЛ отмечает, что на 1 февраля было подано около 4 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках фактов нарушения законодательства на общую сумму 295,5 млрд грн. Субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму, являются владельцы или руководители банков (403 заявления на сумму 184,32 млрд грн).

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Ранее ФГВФЛ сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

Напомним, что в 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги банки неплатежеспособность ФГВФЛ вклад
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