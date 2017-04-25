Фонд гарантирования вкладов продал активы сразу 35 банков-банкротов

Фонд выручил меньше планируемого.

Фонд гарантирования вместо планируемых 5,5 млрд грн выручил 180,97 млн грн bankruptcy-ua.com

Активы 35продали на прошлой неделе на общую сумму 180,97 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Из них на сумму 166,84 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на сумму 13,44 млн грн – аукционы по продаже основных средств банков.

Кроме того, 630 тыс грн получили от непосредственной продажи имущества банков. Остаток - 60 тыс грн, получино от продажи прочих активов: картины, монеты и т.д.

Хотя ранее сообщалось, что Фонд гарантирования планирует в течение недели продать активы 53 банков-банкротов на сумму 5,5 млрд грн.

Как сообщалось, залоговое имущество, доставшееся Национальному банку от обанкротившихся финучреждений, будут продавать при помощи иностранных советников.