Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ

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Агентство Fitch единственным из "большой тройки" до сих пор сохраняет рейтинг российских гособлигаций на инвестиционном уровне.

Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "стабильного" с "негативного".

При этом Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-", говорится в сообщении агентства.

"Россия вела последовательную и надежную политику реагирования на резкое падение цен на нефть", - объясняет агентство свое решение. Также отмечается гибкий валютный курс и поддержка финансового сектора.

Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне BBB- с "негативным" прогнозом.

При этом Fitch остается единственным из тройки основных международных рейтинговых агентств, которое до сих пор сохраняет рейтинг российских гособлигаций на инвестиционном уровне. Агентства Moody's и S&P в настоящее время классифицируют рейтинг РФ как спекулятивный.