Fitch прогнозирует замедление роста ВВП Украины на фоне блокады ОРДЛО

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В агентстве подтвердили долгосрочный рейтинг страны на уровне "В-".

В Fitch рассказали, чего ждать экономике Украины в ближайшее время

Международное рейтинговоеухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%, сообщают " Українські Новини ".

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%", - отмечают аналитики агентства.

При этом, согласно прогнозам Fitch, в 2018 году рост ВВП страны может увеличиться до 3% за счет улучшения потребительского спроса и инвестиций.

В агентстве также прогнозируют среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году. В то же время в Госстате фиксируют повышение потребительских цен в 2016 году на 12,4%.

Аналитики Fitch также подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной национальной валюте на уровне "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

"В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками", - говорится в пресс-релизе агентства.

По данным экспертов, международные резервы Национального банка Украины увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления от Международного валютного фонда одного млрд долларов транша и макрофинансовой помощи Европейского союза в размере 600 млн евро. Аналитики прогнозируют рост международных запасов до 18,1 млрд долларов к концу 2017 года.

"Продолжение программы МВФ является положительным для кредитного профиля Украины, так как он поддерживает внешнее финансирование, поддерживает доверие и обеспечивает импульс реформ. Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ... Ключевые показатели реформ включают в себя пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизацию и прогресс в борьбе с коррупцией", - подчеркнули в агентстве.

В мае 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "ССС" долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах. "Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, которое усугубилось политической грызней (political wrangling)", - говорилось в пресс-релизе агентства.

Ранее сообщалось, что по оценкам Национального банка Украины, в I квартале 2017 года рост реального ВВП снизился до 3% с 4,8% г/г в предыдущем квартале.

При этом Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.