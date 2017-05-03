Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-" с прогнозом "Стабильный"

Дальнейшие финансирование МВФ будет зависеть от прогресса с реформами, которые подвержены риску задержек и реализации – агентство.

Fitch опубликовало новый рейтинг Украины Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "Стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины, с одной стороны, принимают во внимание слабую внешнюю ликвидность, высокую нагрузку со стороны госдолга и структурные недостатки в плане слабого банковского сектора, институциональные сдерживающие факторы, а также геополитические и политические риски, а, с другой стороны, учитывают повышение эффективности и последовательности проводимой политики, управляемый профиль погашения долга суверенного эмитента на краткосрочную перспективу и историю поддержки от международных финансовых организаций", – отмечают в Fitch.

В агентстве уточняют, что рейтинги выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте и рейтинг странового потолка также подтверждены на уровне "B-", а рейтинги краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте и краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне "B".

В Fitch указывают, что международные резервы могут к концу года повыситься с $ 16,7 млрд до $ 18,1 млрд (3,6 мес. от текущих платежей в иностранной валюте), но внешние запасы страны остаются более слабыми, чем у сопоставимых эмитентов с рейтингами категории "B" (4 мес. от текущих платежей в иностранной валюте). Повышение гибкости валютного курса, управляемые выплаты в иностранной валюте и умеренные внешние дисбалансы сглаживают краткосрочное давление на международные резервы. Меры валютного контроля по-прежнему обеспечивают защиту внешней ликвидности, хотя они постепенно сокращаются.

В агентстве приветствовали выделение МВФ Украине 4-го транша кредита EFF, однако подчеркнули, что дальнейшие финансирование Фонда и других международных партнеров будет зависеть от прогресса со структурными реформами, которые подвержены риску задержек и реализации. Основными целевыми ориентирами реформ являются пенсии, продажа земель, приватизация и прогресс с противодействием коррупции.

"Программа МВФ продолжает сталкиваться с рисками вялых реформ и отсрочек с реализацией. Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана в настоящее время не сталкивается с рисками управляемости, но ранний старт электорального сезона по общим выборам 2019 года может еще более замедлить реформы", – отмечается в отчете.

В отношении долга в агентстве указали, что выплаты внешнего долга многосторонним и двусторонним кредиторам являются управляемыми, и амортизация внешнего рыночного долга возобновится лишь в 2019 году. По мнению экспертов Fitch, около $ 900 млн денежных средств в казначействе страны дают суверенному эмитенту возможность покрывать нехватку средств при внешних выплатах в краткосрочной перспективе.

"Улучшение доступа к внешнему финансированию будет ключевым фактором для выполнения обязательств по реструктурированному долгу, начиная с 2019 года", – отмечается в сообщении.

В агентстве уточняют, что общий госдолг увеличился до 72% от ВВП (84% включая гарантии) в 2016 году, что существенно выше показателя для медианы "B" в 56%, частично отражая расходы по рекапитализации "ПриватБанка", что согласно прогнозам добавит 5,6% от ВВП к долговой нагрузке страны. Динамика долга остается подверженной валютным рискам (68% номинировано в иностранной валюте), говорится в документе.

В Fitch напоминают, что с 2015 года правительство провело эмиссию 151,5 млрд грн (6,6% от ВВП) для капитализации банков в госсобственности, а после национализации "ПриватБанка" доля госбанков в банковском секторе повысилась до 50% от общих активов системы. После вывода Нацбанком с рынка 92 банков с 2014 года и сокращения их числа вдвое, банковский сектор стабилизировался. "Тем не менее, низкие уровни капитализации и неработающие кредиты на уровне более 50% от всех кредитов представляют риски для макростабильности и сдерживают восстановление экономики", – считают в Fitch.

Комментируя торговую блокаду оккупированных территорий на востоке, в агентстве ожидают увеличения дефицита счета текущих операций до 4,3% от ВВП в 2017-2018 годах с 3,6% в 2015 году ввиду снижения экспорта стали и повышения спроса на импорт энергоносителей (коксующегося угля). Улучшение цен на экспорт сырьевых товаров и увеличение объемов экспорта сельскохозяйственного сектора должно сгладить рост торгового дефицита.

"Неразрешенный конфликт на востоке Украины остается риском для макроэкономических показателей и стабильности в целом… Мы прогнозируем замедление роста до 2% в 2017 г., а затем ускорение до 3% в 2018 г. на фоне улучшения потребительского спроса и инвестиций", – говорится в отчете.

Fitch ожидает, что не произойдет ни разрешения, ни эскалации конфликта в Восточной Украине до уровня, который сказался бы на общих макроэкономических показателях.

В отношении спора с Россией по поводу еврооблигаций агентство считает, что процесс по урегулированию спора будет непростым и длительным, но исходит из того, что это не повлияет на способность Украины получать доступ к внешнему финансированию и обслуживать долг.

Напомним, что рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.