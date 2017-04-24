Финансовые рынки позитивно отреагировали на результаты первого тура выборов во Франции



На биржах Азии рекордно подскочил курс евро.

Биржи уже отреагировали на выборы во Франции m.fang.com

Финансовые рынки позитивно отреагировали на результаты первого тура выборов президента Франции , который состоялся в воскресенье, 23 апреля.

С началом торгов в понедельник, 24 апреля, курс евро на биржах Азии повысился на 2%, пишет "Русская служба Би-би-си". Ранее рынки опасались, что во второй тур выйдут Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон.

Однако после первого тура, как только открылись биржи в Азии, курс евро подскочил на 2% по отношению к доллару. Такого высокого курса не было с 10 ноября, после американских президентских выборов.

Курс евро по отношению к иене поднялся на 3%. Курс иены при этом упал на 1% по отношению к доллару.

"Если результаты окажутся такими же, что и экзитполы, то инвесторы будут довольны, что центристский кандидат прошел во второй тур. На данный момент, судя по всему, Макрон станет следующим президентом Франции, что повысит интерес инвесторов к французскому и европейскому рынкам ", - прокомментировал экономист Дин Тернер из UBS Wealth Management.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".