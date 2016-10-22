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Финансирование Донецкой и Днепропетровской администраций вырастет на 80%

22 октября в 14:37

Луганская ОГА находится на третьем месте по темпам роста расходов.

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Проектом бюджета на 2017 больше всего денег запланировано для Харьковской ОГА
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Согласно проекту закона о государственном бюджете Украины на следующий год, финансирование Донецкой и Днепропетровской областных государственных администраций должна вырасти на 80% до более чем 300 млн грн в сравнении с финансированием 2016 года.

Луганская ОГА находится на третьем месте по темпам роста затрат и ее финансирование за год должно вырасти на 70%, сообщает "Главком".

В целом проектом бюджета на 2017 больше всего денег запланировано для Харьковской ОГА. Администрация получит почти 380 млн грн, что на 152 млн грн больше, чем в прошлом.

В следующем году Винницкая ОГА должна получить почти 370 млн грн, а на Киевскую ОГА в проекте госбюджета заложено более 355 млн грн.

В пятерку самых богатых госадминистраций также должны войти Днепропетровская и Одесская областные администрации.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". В целом документ №5000-П поддержали 230 народных депутатов.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.

По материалам: "Главком"
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Тэги ОГА финансирование бюджет Донецк Луганская Днепропетровск
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1 комментарий
  • Viktor Skeptik Сегодня, 15:16 Такі області як донецька і луганська потрібно ліквідувати, а їхні землі передати суміжним областям і забути про цей геморой. Ответить Цитировать Пожаловаться
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