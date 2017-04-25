ФГВФЛ возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит"

Точная дата начала выплат пока не установлена.

Вкладчикам банка «Финансы и Кредит» возобновят выплаты

Выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банкабудут продолжены в мае. Об этом сообщается в релизе на сайте Фонд гарантирования вкладов физических лиц.В связи с продлением срока выплат по общему Реестру вкладчиков отправлять письма с индивидуальным обращением не нужно, уточняет ФГВФЛ.О точной дате возобновления выплат Фонд сообщит дополнительно.

Напомним, что временная администрация была введена в банк "Финансы и Кредит" в сентябре 2015 года. По данным Фонда гарантирования, когда в банк "Финансы и кредит" была введена временная администрация, объем вкладов физлиц в нем составлял 17 млрд грн, а юрлиц - 4 млрд грн.

На 1 марта 2017 года вкладчикам банка "Финансы и кредит" в рамках гарантийной суммы выплачено 9,9 млрд грн (94,8% запланированных выплат). По данным НБУ, из 29 млрд грн кредитного портфеля банка "Финансы и кредит" 22 млрд грн - это займы, связанные с Жеваго.

В интервью ZN.UA глава Нацбанка Валерия Гонтарева опровергла слухи о дроблении вкладов в банке "Финансы и Кредит". По ее словам, за месяц, в течение которого банк "Финансы и Кредит" формально не являлся проблемным, средства из него не выводились.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.