ФГВФЛ получил от прав банков-банкротов по кредитам больше, чем от продажи их активов

От реализации основных средств финучреждений получено 41% от общего объема средств.

ФГВФЛ получил 3,2 млрд грн от продажи активов банков-банкротов inpress.ua Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году реализовал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн, из которых 51% получено от продажи прав требования по кредитам, сообщается на сайте Фонда.

Также 41% поступлений получено от реализации основных средств, 5% – от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 2% – от непосредственной продажи юридическим или физическим лицам и 1% - от реализации других активов (картин, монет и пр.).

При этом кредиты юридических и физических лиц, права требования по которым выставляются на торги, составляют 80% активов неплатежеспособных банков, имущество (недвижимость, основные средства, авто) - 20%.

Отмечается, что в структуре реализованных прав требования по кредитным договорам 75% составляют права требования по договорам юрлиц (в том числе 1,3% кредитных договоров без обеспечения) и 25% - права требования по кредитным договорам физлиц (в том числе 0,8% без обеспечения).

Что касается реализованных основных средств, то 89% составляют объекты недвижимости (жилого и нежилого назначения), 5% - транспортные средства, 2% - земельные участки и 4% - другие основные средства (мебель, оборудование прочее).

Фонд добавляет, что активы банков реализуются двумя способами: путем непосредственной продажи юридическим или физическим лицам (для малоценного имущества, оценочная стоимость которого не превышает 10 минимальных зарплат) и на открытых торгах (аукционах), которые сегодня проводятся только в электронной форме. Каждую неделю на продажу выставляется более 1 тыс лотов.

Напомним, что Фонд гарантирования планирует в течение недели продать активы 53 банков-банкротов на сумму 5,5 млрд грн.

ФГВФЛ сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

В 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн.