ExxonMobil просит США сделать для нее исключение в санкциях против России - WSJ

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C тех пор как Тиллерсон стал Госсекретарем, американская компания несколько раз просила разрешить ей работать с российской "Роснефтью".

ExxonMobil просит у США сделать для нее исключение в санкциях против России. theqatarconsultancy.com

Компания ExxonMobil просит у Департамента юстиции США сделать для нее исключение в американскихпротив России и позволить возобновить совместные с "Роснефтью" буровые работы в нескольких регионах.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal, добавляя, что такие работы запрещены санкциями, которые были введены после российского вторжения в Украину.

ExxonMobil еще в 2015 году подала заявку в Департамент юстиции США с просьбой разрешить ей возобновить разработку залежей в Черном море. Но ей было отказано. Но в феврале бывший генеральный директор нефтяной компании Рекс Тиллерсон стал Госсекретарем. И в марте ExxonMobil снова попросила сделать для нее исключение.

В это же время, в Госдепартаменте сказали изданию, что Тиллерсон в течение двух лет будет дистанцироваться от любых вопросов, связанных с ExxonMobil и не будет участвовать в принятии любых государственных решений, которые касаются его бывшей компании.

Американские санкции против России заморозили крупные проекты, о которых ExxonMobil под руководством Тиллерсона договорилась с "Роснефтью" еще в 2012 году. Речь идет о совместной разработке месторождений нефти в Арктике, бурения с применением современных технологий в Сибири, а также о совместных поисковых работах в Черном море.

В 2014 году правительство США уже делал для ExxonMobil исключения из режима санкций, позволив ей завершить буровые работы в российской Арктике. Тогда Тиллерсон и другие руководители компании убедили Вашингтон, что опасно оставить работы незавершенными. Департамент юстиции дал согласие. Но в октябре, когда бурение было завершено, ExxonMobil прекратила участие в совместном с Россией проекте.

Теперь ExxonMobil добивается уступок от Департамента юстиции США, аргументируя это тем, что санкции ЕС против России не запрещают ее конкурентам работать с РФ. Поэтому американская компания боится, что норвежская Statoil и итальянская Eni просто вытеснят ее из Черноморского региона.

Напомним, что недавно во время визита в Россию Госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудили в Кремле Украину, не затрагивая вопрос санкций. Кроме того, на встрече министров иностранных дел G7 представители США и Великобритании предлагали ввести новые ограничения против РФ за ее поддержку режима Бешара Асада в Сирии, который применил химическое оружие против мирных жителей. Однако, главы МИД G7 поддержали продление действия нынешних санкций против России, но вводить новые не решились.