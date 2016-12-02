Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2017 год

Евросоюз увеличил расходы на поддержку экономического роста, создание рабочих мест, безопасность и выход из миграционного кризиса.

ЕС выделил полмиллиарда евро на новые рабочие места Facebook/European Union in Ukraine

Европарламент принял бюджет Европейского союза на 2017 год с расходами в размере 134,5 миллиарда евро, что на 6,5% меньше, чем бюджет ЕС 2016 года.

Соответствующе решение на заседании Европарламента в четверг, 1 декабря, в Брюсселе поддержали 438 депутатов, против было 194, семь человек воздержались, сообщает DW. Сообщается, что приоритетной статьей расходов в бюджете является поддержка экономического роста и создание новых рабочих мест. Еа это ЕС намерен потратить около 20 миллиардов евро, что 11% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы 500 миллионов евро будут выделены дополнительно на борьбу с безработицей среди молодежи.

Также 54,4 миллиарда евро - почти 40% от всех расходов бюджета отводится на поддержку европейских фермеров и развитие сельского хозяйства.

Расходы по статье бюджета "Меры безопасности" предполагается увеличить на 25 процентов по сравнению с текущим годом, что составит 3,8 миллиарда евро. Конкретно планируется укрепление общеевропейской полицейской организации Европол. На 728 миллионов евро вырастет и статья расходов, отведенная для преодоления миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что в Германии, которая входит в ЕС, также утвердили бюджет на 2017 год с увеличением расходов на безопасность, оборону и решение проблем с мигрантами.