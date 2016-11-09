Еврооблигации Украины стремительно теряют в стоимости после победы Трампа

Беспокойство вызывают опасения относительно вероятного ослабления внимания США к Украине.

Победа Трампа обвалила украинские евробонды ZN.UA

Еврооблигаций Украины в среду утром стремительно теряют в стоимости на новостях о победе республиканца Дональда Трампа по результатам выборов президента США.

По данным агентства Bloomberg, в отрицательной динамике лидируют суверенные еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года: их стоимость к 10:50 по киевскому времени упала на 2,65 процентных пункта (п.п.) – до 95,35% номинала, доходность возросла на 53,1 базисных пункта (б.п.) – до 8,666% годовых.

Вслед за указанными евробондами активно дешевеют еврооблигации Украина-26 и Украина-27, котировки которых упали на 2,6 п. п. – 93% и 93,25% номинала соответственно, а также евробонды Украина-22 и Украина-25, подешевевшие на 2,5 п. п. - до 95,95% и 94% номинала соответственно. Доходность всех ценных бумаг превысила 8,6% годовых.

Эксперты считают такое поведение инвесторов следствием шокирующих результатов выборов в США, согласно которым выиграл Дональд Трамп, тогда как последние опросы давали победу Хиллари Клинтон.

Аналитики инвестбанка Merrill Lynch считают столь резкую реакцию еврооблигаций Украины ожидаемой, поскольку ранее ценные бумаги выглядели переоцененными на фоне других высокорисковых суверенов. Кроме того, беспокойство вызывают опасения относительно вероятного ослабления внимания США к Украине.

В то же время последний фактор, по мнению аналитиков Merrill Lynch, вскоре может быть нивелирован в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.