Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7%

Комиссия понизила прогнозы инфляции до 1,6%.
Отмечается, что инфляция в еврозоне в 2017 году составит 1,6%, в 2018 году - замедлится до 1,3% на фоне "ослабления эффекта роста цен на нефть".
Предыдущий прогноз ЕК предусматривал инфляцию в еврозоне на уровне 1,7% в текущем году и 1,4% в следующем году.
Напомним, рост потребительских цен в Европе, без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте.Интерфакс-Украина