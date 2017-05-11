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Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7%

11 мая в 12:03

Комиссия понизила прогнозы инфляции до 1,6%.

Восточная Европа
Еврокомиссия уверена в развитии еврозоны
brokenrecords / Depositphotos
Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7% с ранее ожидаемых 1,6%. Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 год сохранился на уровне 1,8%, говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что инфляция в еврозоне в 2017 году составит 1,6%, в 2018 году - замедлится до 1,3% на фоне "ослабления эффекта роста цен на нефть".

Предыдущий прогноз ЕК предусматривал инфляцию в еврозоне на уровне 1,7% в текущем году и 1,4% в следующем году.

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Напомним, рост потребительских цен в Европе, без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Еврозона инфляция Европа ВВП
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