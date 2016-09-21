ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой – FT

Европейские политики сделали переговоры с Оттавой приоритетными после остановки процесса создания зоны свободной торговли и инвестиций с США.

Австрия и Бельгия создают проблемы для подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой. Flickr/Mystic Politics

Брюссель изо всех сил пытается спасти почти утвержденнjt соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС ив то время, как надежда достичь значительно более широких договоренностей с США почти исчезла.

Об этом сегодня пишет Financial Times. Ускорение процесса по канадскому соглашению, который длится уже пять лет, началось накануне большой политической встречи в Братиславе. В пятницу торговые министры ЕС решат, поставить им на паузу переговоры с Вашингтоном о создании зоны свободной торговли и инвестиций или нет.

Поскольку энтузиазма заключать международные торговые соглашения во времена распространения настроений, направленных против истеблишмента, становится все меньше, доведение переговоров с Канадой до конца стало тестом для ЕС. Ожидается, что стороны подпишут документ в следующем месяце в Брюсселе. Однако европейская сторона до сих пор пытается добиться внутренней поддержки для сделки.

Правительство Австрии разделилось в отношении к свободной торговле с Канадой в то время, как два региональные парламенты в Бельгии выдали резолюции против этого. Австрийский социал-демократический канцлер Кристиан Керн скептически относится к договоренностям с Оттавой, но вице-канцлер Рейнхольд Миттерлехнер, представляющий Христианско-демократическую партию, наоборот, поддерживает их.

Тем временем, в Бельгии парламенты валлонов и Брюсселя сопротивляются соглашению с Канадой. Оба органы должны поддержать его, чтобы страна согласилась на подписание документа.

Теперь Евросоюзу нужно решить все эти проблемы и устранить препятствия всего за несколько ближайших недель. Однако, даже если Оттава и Брюссель подпишут его, имплементация может затянуться на годы, поскольку каждый из 38 региональных и национальных парламентов в ЕС должны ратифицировать соглашение.

Напомним, 11 июля во время визита Джастина Трюдо в украинскую столицу Украина и Канадаподписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. 10 июля посол Украины в Канаде Андрей Шевченко также сообщил, что Киев и Оттава в 2016 году намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве.