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Президент США собрался отказаться выполнять международные правила банковского регулирования.

Домбровскис просит США не отказываться от международных банковских правил. yes-ukraine.org

Призыв к президентуотносительно соблюдения мировых финансовых правил озвучил вице-президент Еврокомиссии по вопросам финансовой политики Валдис Домбровскис.

"Мы чувствительны к разговорам об отмене финансового законодательства, которое касается тщательно оговоренных международных стандартов и правил", - цитирует его слова Bloomberg, напоминая, что Трамп объявил о намерении отказаться от финансового регулирования.

После того, как новый президент официально занял Овальный кабинет, он начал выводить США из международных соглашений, таких как соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Домбровскис отметил, что у Америки "есть полное право менять свой подход".

"Но как друг и союзник Европа имеет право мягко предложить международное сотрудничество в финансовом управлении, которое пойдет на пользу всем", - сказал европейский чиновник.

Слова Домбровскиса прозвучали на фоне предостережений президента Европейского центрального банка Марио Драги, который сказал, что отказ от финансового регулирования - "это наименьшее, что нам сегодня нужно". При этом он подчеркнул, что не видит никаких причин для отмены правил, которые не допускают повторения финансового кризиса 2008 года.

Администрация Трампа приказала регулирующим органам в течение 120 дней изучить финансовые правила, которые после глобального экономического кризиса ввел президент Барак Обама. Правила, которые Трамп может отменить, касаются запрета на проп-трейдинг. Они делают сомнительные финансовые компании субъектами жесткой регуляции со стороны Федерального резерва и позволяют закрывать ненадежные банки.

Сенатор Пэт Туми призвал председателя Федерального резерва США отказаться от практики проведения стресс-тестов для банков, заявив, что они тормозят кредитование, обременяют банки и вредят экономическому росту.

Тем временем, Die Zeit писало, что ЕС готовится к торговой войне с США. Издание указывает на то, что администрация Трампа уже разослал своих эмиссаров по всей Европе, которые предлагают каждой стране-участнице союза отдельную торговую сделку в обход Еврокомиссии. Брюссель воспринимает это как вызов и объявление торговой войны.

Ранее экс-премьер Франции высказывал стах, что Трамп и Путин перекроят карту Европы под свои интересы. Жан-Пьер Раффарен выразил страхи, что Вашингтон может предложить отдельным странам-участницам блока такие же соглашения, как и Лондону, тем самым испытывая их солидарность.