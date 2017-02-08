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ЕС отменил антидемпинговую пошлину на стальные канаты

8 февраля в 12:21

Украинские металлурги будут продавать продукцию без 51,8% пошлины.

металлургия промышленность _6
Украинские стальные канаты будут экспортировать в ЕС без пошлины
branex / Depositphotos
Европейская комиссия решила не продлевать действовавшую с 1999 года антидемпинговую пошлину на импорт этой продукции происхождением из Украины и Молдовы, сообщается в Официальном журнале Европейского Союза. 

Антидемпинговые пошлины не будут действовать уже с 10 февраля 2017 года.

Антидемпинговые меры в размере 51,8% относительно стальных канатов и тросов, в том числе происхождением из Украины, были введены ЕС в 1999 году. С этого времени каждые пять лет меры продлевались, при этом ставка пошлины не изменялась.

Напомним, ЕС в январе 2016 года снизил антидемпинговую пошлину на стальные канаты "Стальканат-Силур" с 51,8% до 10,5%. Инициатором пересмотра пошлины выступил украинский производитель в ноябре 2014 года.

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23 января этого года Национальная тарифная комиссия Пакистана ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный листовой прокатиз Китая и Украины сроком на пять лет.

В начале 2015 года ЕК отменила антидемпинговые пошлины на импорт стальных сварных труб из Украины и ввела пошлины для экспортеров из России, Беларуси и Китая. В ходе расследования ЕК было сделано заключение, что поставки труб из Украины не могут навредить европейским производителям.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги пошлины импорт отмена труба Европа
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