ЕС отменил антидемпинговую пошлину на стальные канаты

Украинские металлурги будут продавать продукцию без 51,8% пошлины.

Украинские стальные канаты будут экспортировать в ЕС без пошлины branex / Depositphotos

Антидемпинговые пошлины не будут действовать уже с 10 февраля 2017 года.

Антидемпинговые меры в размере 51,8% относительно стальных канатов и тросов, в том числе происхождением из Украины, были введены ЕС в 1999 году. С этого времени каждые пять лет меры продлевались, при этом ставка пошлины не изменялась.

Напомним, ЕС в январе 2016 года снизил антидемпинговую пошлину на стальные канаты "Стальканат-Силур" с 51,8% до 10,5%. Инициатором пересмотра пошлины выступил украинский производитель в ноябре 2014 года.

23 января этого года Национальная тарифная комиссия Пакистана ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный листовой прокатиз Китая и Украины сроком на пять лет.

В начале 2015 года ЕК отменила антидемпинговые пошлины на импорт стальных сварных труб из Украины и ввела пошлины для экспортеров из России, Беларуси и Китая. В ходе расследования ЕК было сделано заключение, что поставки труб из Украины не могут навредить европейским производителям.