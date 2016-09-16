ЕС готов выделить Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи при выполнении условий

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Для получения правительством очередного транша Украине необходимо, в частности, снять запрет на экспорт древесины.

Евросоюз просто так украинской власти денег больше не даст (и правильно) Андрей Товстыженко, ZN.UA

Евросоюз до конца года предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, если она выполнит свои обязательства, сообщил вице-президент Европейской комиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы со стороны Европейского Союза также готовы продвигаться к предоставлению нашего второго транша макрофинансовой помощи Украине в размер 600 млн евро при условии, что будут выполнены все модальности, о которых было договорено раньше. Транш может быть предоставлен еще на протяжении этого года", - заявил Домбровскис в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

В свою очередь Гройсман выразил надежду, что украинский парламент примет все необходимые решения, чтобы Украина получила этот транш.

"Ожидаем, что на следующей неделе парламент примет необходимые решения и мы сможем получить поддержку Европейского Союза в рамках макрофинансовой помощи - более 600 млн евро", - сказал Гройсман.

В апреле еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является условием предоставления второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро. По его словам правительство должно показать реальный прогресс в снятии фитосанитарных барьеров в торговле, в частности, что касается торговли продуктами животного происхождения. Также правительство должно обеспечить надлежащий бизнес климат, осуществлять реальные шаги в борьбе с коррупцией, "которая является одним из главных препятствий для международного бизнеса". "В эти 100 дней необходимо продолжить сотрудничать с МВФ – необходимо принять закон об электронном регуляторе и должен быть снят запрет на экспорт древесины", - сказал Хан.

Напомним, что ЕС с 2014 года оказывает финансовую помощь для поддержки процесса стабилизации и реформ в Украине (3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, 900 млн евро двусторонней помощи на развитие, 500 млн евро региональной помощи, 50 млн евро ради стабильности и мира, 60 млн евро гуманитарной помощи).