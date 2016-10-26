ЕС до конца октября решит, давать ли "Газпрому" больше доступа к газопроводу Opal

Полный доступ "Газпрома" к Opal поможет реализовать "Северный поток-2".

Полный доступ "Газпрома" к Opal поможет реализовать "Северный поток-2" gazprom.ru

Европейская комиссия до понедельника, 31 октября, решит, следует ли ослабить ограничения на доступ России к линии газопровода Opal в Германии, сообщает Reuters, ссылаясь на два своих источника.

Согласно сообщению, решение будет принято после намеченной на среду, 26 октября, встречи в Брюсселе. В переговорах примут участие зампред правления Газпрома Александр Медведев, замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский и еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

"Встреча (в среду) является ключевой, она может изменить всю игру", - сообщил агентству источник.

Как пишет издание, в Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по "Северному потоку", но из-за ограничений европейских регуляторов Opal загружен только наполовину. Полный доступ к Opal имеет жизненно важное значение для плана "Газпрома" удвоить мощность трубопровода в рамках проекта, известного как "Северный поток-2" и обходного Украины в качестве маршрута для поставок газа в Европу.

Тем временем WSJ, со ссылкой на два источника, пишет, что Европейская комиссия уже согласилась на использование "Газпромом" более 50% мощностей газопровода Opal.

"В соответствии с соглашением, утвержденным ЕК во вторник, "Газпром" сохраняет право на использование 50%, которые у него уже есть, но должен открыться на 10-20% оставшейся емкости к другим поставщикам. Оставшиеся 30% до 40% будут проданы с аукциона, причем "Газпрому" разрешено участвовать в торгах за эти объемы", - говорится в статье.

Против полного доступа "Газпрома" к Opal ранее выступила Польша. "Поддерживая "Северный поток-2", ЕС фактически помогает режиму, чью агрессию стремится наказать с помощью санкций. Это противоречие является неустойчивым", - написал министр Польши по европейским делам Конрад Шиманский в Financial Times в понедельник.