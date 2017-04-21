"ЭРУ Трейдинг" намерена участвовать в приватизации ОПЗ - СМИ

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Арендаторы оценили перспективы предприятия.

Появился реальный кандидат на ОПЗ opz.odessa.net

Украинская компания "ЭРУ трейдинг", являющаяся дочерним предприятием корпорации "ЭРУ" планирует принять участие в приватизацииОб этом во время пресс-конференции на ОПЗ заявил глава "ЭРУ Трейдинг" Андрей Фаворов, пишет ЭП.

"Много слов было сказано о том, чтобы провести приватизацию этого предприятия уже в этом году и мы искренне поддерживаем это. Мы, наверно, приложим все усилия для того, чтобы поучаствовать в конкурсе", - заявил Фаворов.

"Мы видим, что рынок газа, который запустился и который реально работает и рынок удобрений плотно взаимосвязаны. И мы хотим чтобы оба рынка были успешны. И позволили Украине полностью обеспечить себя ресурсом", - добавил он.

Напомним, что Фонд государственного имущества заново запустил подготовку к приватизации "Одесского припортового завода и рассчитывает на его успешную продажу под конец 2017 года.

Ранее сообщалось, что работу ОПЗ возобновили две компании одной группы: "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые предоставили лучшее предложение по давальческому сырью.

Затем Печерский районный суд Киева определением от 28 марта временно запретил ПАО "Укртрансгаз" ограничивать или приостанавливать транспортировку газа для ОПЗ.

"ЭРУ Трейдинг" - один из крупнейших импортеров топлива в Украину. Основной владелец - Андрей Фавроров - бывший топ-менеджер ДТЭК, который ушел из компании Рината Ахметова в 2014 и основал собственный бизнес.

Как известно, Фонд госимущества не смог продать ОПЗ 18 июля 2016 года, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн ($ 525 млн). Послушавшись МВФ и ЕБРР правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза - до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн), и продлило срок приватизации завода. Однако конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок от компаний, которые ранее проявляли интерес к покупке предприятия.