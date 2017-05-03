"Энергоатом" объявил тендер на строительство хранилища отработанного ядерного топлива

Стоимость работ оценили почти в 1 млрд грн.

«Энергоатом» готов строить хранилище отработанного ядерного топлива energoatom.kiev.ua

Госпредприятиеобъявило тендер на выполнение работ по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Украине (ЦХОЯТ), свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость заказанных работ - 939 млн грн с НДС. Конечный срок подачи тендерной документации - 6 июня 2017 г.

В объявлении указано, что критерием отбора победителя будет исключительно ценовой фактор. При этом минимальный шаг понижения цены на торгах определен в 1%. Сумма тендерного обеспечение составляет 4,5 млн грн.

Также указано, что объект должен быть построен в течение 2 лет с момента заключения договора.

Напомним, в 2005 г. "Энергоатом" подписал соглашение о строительстве ЦХОЯТ с компанией Holtec International. Дополнительное соглашение, заключенное в 2015 г., предусматривает, что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять "Энергоатом", а Holtec поставит спецоборудование для хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки.

НАЭК "Энергоатом" большую часть отработанного ядерного топлива вывозит в Россию, строительство собственного ЦХОЯТ позволит сократить расходы и зависимость от РФ.

Напомним, что "Энергоатом" планирует в 2019 году начать экспортировать электроэнергию, произведенную на втором блоке Хмельницкой АЭС, в энергосистему стран ЕС, а именно в Польшу и Венгрию.