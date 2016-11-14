Экспорт украинских товаров в Россию за 9 месяцев упал на треть

Импорт товаров из РФ сократился на 34%.

Украинские предприятия снижают экспорт в Россию vladtime.ru

Экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2016 года упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,5 миллиардов долларов, импорт из РФ в Украину снизился на 34,3% - до 3,6 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Продажи украинских товаров в страны ЕС выросли на 4,4% - до 9,7 миллиардов долларов, составив 37,7% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран Евросоюза вырос на 7,3% - до 12 миллиардов долларов, составив 43,9% в общем объеме импорта.

В целом за 9 месяцев текущего года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 25,8 миллиардов долларов, импорт почти не изменился, составив 27,6 миллиардов долларов.

Таким образом, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-сентябре 2016 составил 1,7 миллиардов долларов, тогда как в аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит в размере 0,7 миллиарда долларов.

В Госстате сообщают, что обнародованные данные не учитывают Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Министерство экономики констатирует снижение украинского экспорта в 2016 году. По данными министерства, Украина потеряла определенные рынки сбыта и производственные мощности для традиционного экспорта, конъюнктура мирового рынка также была неблагоприятной. В итоге, это привело к значительному сокращению отечественного экспорта. Основными причинами снижения экспорта Министерство экономики называет нестабильную политико-экономическую ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжение военной агрессии со стороны РФ.