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Экспорт украинских товаров в Россию за 9 месяцев упал на треть

14 ноября в 19:44

Импорт товаров из РФ сократился на 34%. 

Roshen Липецкая фабрика
Украинские предприятия снижают экспорт в Россию
vladtime.ru

Экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2016 года упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,5 миллиардов долларов, импорт из РФ в Украину снизился на 34,3% - до 3,6 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины. 

Продажи украинских товаров в страны ЕС выросли на 4,4% - до 9,7 миллиардов долларов, составив 37,7% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран Евросоюза вырос на 7,3% - до 12 миллиардов долларов, составив 43,9% в общем объеме импорта. 

В целом за 9 месяцев текущего года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 25,8 миллиардов долларов, импорт почти не изменился, составив 27,6 миллиардов долларов. 

Таким образом, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-сентябре 2016 составил 1,7 миллиардов долларов, тогда как в аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит в размере 0,7 миллиарда долларов. 

В Госстате сообщают, что обнародованные данные не учитывают Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

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Министерство экономики констатирует снижение украинского экспорта в 2016 году. По данными министерства, Украина потеряла определенные рынки сбыта и производственные мощности для традиционного экспорта, конъюнктура мирового рынка также была неблагоприятной. В итоге, это привело к значительному сокращению отечественного экспорта. Основными причинами снижения экспорта Министерство экономики называет нестабильную политико-экономическую ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжение военной агрессии со стороны РФ. 

По материалам: ZN.UA
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