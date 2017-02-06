Топ Новости
<
>

Экспорт аграрной продукции из Украины в ЕС в 2016 году вырос на 1,6%

6 февраля в 13:05

Лидерами среди экспортных товаров стали зерновые злаки, масло, семена масличных, плоды и орехи.

 

Экспорт зерна
Экспорт в ЕС продукции аграриев вырос
Экспорт украинской аграрной продукции в страны Европейского союза в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил 4 млрд 242,4 млн долларов, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева. 

"В топ-5 стран-импортеров нашей продукции с ЕС вошли Испания, Польша, Нидерланды, Италия и Германия", - сказала Трофимцева.

По ее словам, главными экспортируемыми продуктами в страны Европы стали зерновые злаки, масло, семена масличных, плоды и орехи. Также в прошлом году среди европейских потребителей спросом пользовался отечественный мед, мясо, кондитерские изделия и соки.

Напомним, с 30 января 2017 года Украина возобновила экспорт птицы в страны Европейского союза. 

Читайте также: Украина возобновила экспорт курятины в Евросоюз

В структуре украинского экспорта за 9 месяцев 2016 года выросла доля сырьевой и низкотехнологической продукции. Экспорт продукции приборо- и машиностроения уменьшился на 10,5%.

 

По материалам: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины/Facebook
Читайте также
Тэги экспорт продукты Европа Аграрный зерно
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Последние новости