Эксперты оценили состояние газового рынка Украины

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В сентябре 2016-го газ импортировали 14 поставщиков, причем доля "Нафтогаза" составляла 77,5%.

Еще в 2014 газового рынка фактически не было krivenko / Depositphotos

Организаторы II Украинского газового форума, который проходил в Киеве в середине октября, — директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский и президент "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый предложили участникам форума экспертную оценку ситуации на газовом рынке Украины.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Алла Еременко.Авторы исследования напомнили некоторые моменты развития событий на газовом рынке в 2014 г. И заметили, что если кто-то возразит, что рынка в то время не было, то стоит обратить внимание на экономическое толкование этого понятия. То есть в 2014-м рынок был, но монополизированный одним продавцом. Было продано для потребления 38,9 млрд кубометров газа. В Украине было добыто 20,5 млрд кубометров, в т.ч. частными компаниями — 3,3 млрд, импортировано — 19,5 млрд, из них 14,4 млрд, или 74%, — у "Газпрома".

Сегодня на рынке работает около 10 тыс. действующих промпредприятий, 174 тыс. предприятий комбыта и организаций, а также 201 предприятие теплоэнергогенерации. Газ поставляется для более 13 млн домохозяйств. По информации ПАО "Укртрансгаз", за восемь месяцев 2016-го промпотребителям поставляли газ с заказом услуг транспортировки 180 поставщиков. Если учитывать поставки предприятиям комбыта, бюджетным организациям, ТКЭ и населению, то количество поставщиков — 212. За восемь месяцев 2016 г. для потребителей было транспортировано чуть более 17 млрд кубометров газа.

В таблице приведены заказчики услуг транспортировки и объемы импортируемого газа за первые девять месяцев 2016 г. по данным ПАО "Укртрансгаз". Приведенные данные свидетельствуют, что доля в импорте непосредственно "Нафтогаза" составляет 73,5%.

Максимальная фактическая цена для потребителей Украины, не подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа (без учета тарифов на транспортировку и распределение), составила в июле 2016 г. 8135,52 грн/1000 кубометров с НДС, или по среднему курсу НБУ за июль 2016-го — около 328 долл./1000 кубометров. В сентябре 2016-го газ импортировали 14 поставщиков, причем доля "Нафтогаза" составляла 77,5%.

Подробнее о газовом рынке Украины читайте в статье Аллы Еременко "Создание рынка газа: имитация или реальность?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".