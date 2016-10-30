Эксперт рассказал о ключевом отличии между украинским рынком газа и европейским

Украинцы платят европейскую цену за газ, но не получают соответствующего уровня сервиса и безопасности транспортировки газа.

Тарифы на распределение газа в Европе и Украине несопоставимы Ivanov / Depositphotos

Отличие между украинским рынком газа и европейским легко можно увидеть, сравнивая оптовые цены на газ и тариф на его распределение у нас и в европейских странах.Об этом заявил директор "Региональной газовой компании" Александр Притыка.По его словам, оптовые цены на газ как товар в Европе и Украине почти сравнялись, а в некоторых странах цены на газ даже ниже, чем у нас."А вот тарифы на распределение газа в Европе и Украине несопоставимы. В Украине до сих пор тарифы в 5–6, а то и в 10 раз ниже. То есть при сравнимых ценах на газ у европейских операторов распределительных сетей тарифы намного выше, следовательно, они могут направлять намного больше средств на поддержку сетей в надежном рабочем состоянии, на ремонты и обновление оборудования. В Украине рынок газа для одних участников рынка строится за счет других участников — потребителей и операторов ГРС", - отметил он.





По словам Притыки, в результате потребители газа в Украине платят европейскую цену за газ, но не получают соответствующего уровня сервиса и безопасности транспортировки газа.



"Какое же отличие в подходах к формированию тарифов в Европе и Украине? В Европе это прозрачная система тарифообразования на базе многолетнего бенчмаркинга при использовании RAB-регулирования, или учет обоснованных затрат при системе "затраты+". Что происходит в Украине? Из-за того, что розничная цена на газ у нас включает чрезвычайно высокие оптовые цены, финансирование газораспределительных сетей происходит по остаточному принципу, даже в системе "затраты+" плюс уже отбросили, не говоря о многолетних RAB-тарифах", - отметил Притыка.



По его словам, из-за этого уже не первый год наблюдается хроническая убыточность газораспределительных компаний.

Подробнее о рынке газа читайте в статье Аллы Еременко "Создание рынка газа: имитация или реальность?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".