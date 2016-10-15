Эксперт рассказал, какой будет реформа таможни

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Реформа предполагает полное изменение системы.

Реформа предполагает полное изменение системы sfs.gov.ua

Правительственная реформа таможенной системы в ее запланированном виде будет довольно смелой и затронет очень широкий круг вопросов, прямо или опосредованно связанных с таможенной системой.

Об этом в статье в ZN.UA пишет Юрий Федчишин, эксперт по вопросам таможенной политики (Институт общественно-экономических исследований).

В разработке программы приняло участие большое количество украинских и зарубежных специалистов. Особенно следует выделить роль Таможенной и пограничной службы США, чьи представители около трех месяцев посвятили изучению украинской таможенной системы.

Аудит и регламентация таможенных процедур и процессов

Наряду с необходимыми изменениями законодательства требуют изменений и все процессы и процедуры с начала пересечения границы и до завершения таможенного оформления и проведения постаудита. В частности речь идет об очередях на границе, процедурах в пунктах пропуска, декларировании, анализе рисков и проведении таможенного досмотра, выпуске товаров в свободное обращение и пр.

Принципами реформы являются: автоматизация и уменьшение человеческого фактора там, где это возможно, с помощью технологий или детализации правил, где уменьшение человеческого фактора невозможно; внедрение эффективной системы мониторинга и контроля; интеграция всех процессов с целью создания единого функционального механизма.

Каждое действие таможенников и связанных с таможней лиц должно оставлять след, который можно систематически оценивать (в том числе статистически). В результате должен быть сформирован стандартизированный регламент таможенных процедур.

Систематизация законодательства и дерегуляция

Серьезными индикаторами проблем в этой сфере является преобладающее количество проигранных ГФС дел в таможенных спорах в судах, а также чрезвычайно длительные разрешительные процедуры для операций с большим количеством товаров. Это во многих случаях также связано с запутанными, некачественными нормативными актами и несогласованными ведомственными приказами и письмами, которые при этом издаются в неконтролируемо большом количестве.

Модернизация IT-системы и системы рисков

Развитие ІТ-системы таможни является ключевым фактором, который будет способствовать достижению конечной цели реформы — созданию новой таможенной системы. На сегодняшний день ряд мер, в том числе те, о которых идет речь в задачах для реформирования таможни, находятся на разных стадиях реализации. Но человеческий фактор во многих случаях нивелирует результаты этих мер, приводит к низкой их эффективности, а иногда вообще блокирует инициативы.

Автоматизация таможенных формальностей, минимизация влияния человеческого фактора, исключение несанкционированного вмешательства, кадровое усиление ІТ-составляющей таможни создадут базу для упрощения процедур торговли и обеспечения прозрачности деятельности таможни.

Первым шагом в модернизации ІТ-системы станет полный аудит процессов, оборудования и программного обеспечения, применяемых ГФС и таможнями, в результате которого будет утверждена новая дорожная карта развития таможенного ІТ.

Также особого внимания заслуживает и модернизация автоматизированной системы анализа и управления рисками. Одними из главных задач реформы системы рисков будут внедрение новых источников информации, интеграция баз данных, введение предварительного информирования о прибытии товаров, проведение оценки рисков еще до пересечения границы, контроль над выполнением таможнями автоматически сгенерированных контрольных задач, максимальное исключение влияния человеческого фактора, конечной целью которых является автоматизация таможенных формальностей.

Реформа системы оценки таможенной стоимости

Реформа системы оценки таможенной стоимости является одним из самых существенных и сложных направлений реформирования таможенного дела. Реализация комплексного подхода позволит украинским таможням выйти на новый уровень оценивания, что в результате обеспечит баланс интересов государства и бизнеса.

Построение новой системы оценки таможенной стоимости должно предоставить таможням набор инструментов, таких, как, например, новые источники ценовой информации, система анализа рисков, таможенный контроль до прибытия товаров, выпуск товаров под гарантии, таможенный постаудит, взаимная административная помощь, используя которые, таможня не будет задерживать товары на границе, а будет иметь возможность на протяжении определенного времени после выпуска товаров завершить проверку правильности задекларированной таможенной стоимости.

Произойдет институциональное обновление департамента таможенной стоимости и будет создано постоянно действующее подразделение по мониторингу соответствующих таможенных формальностей. Новая детальная методика определения таможенной стоимости также должна быть разработана и утверждена.

Новое техническое обеспечение

Обновление компьютерной и организационной техники, введение новых видов техники для таможенников и других контролирующих органов, видеокамер (стационарных и нагрудных), весов, сканеров, считчиков номерных знаков транспортных средств и других технических средств таможенного контроля вместе с надлежащим их обслуживанием позволит объединить всю эту технику в новую аналитическую систему.

Аналитическая система будет служить как источником объективной информации для систем анализа рисков, так и средством автоматизации таможенных формальностей с исключением возможности вмешательства человека.

Разработке и внедрению стандартов оснащения и технического обеспечения таможни будет предшествовать полный аудит существующей инфраструктуры, техники и финансовых потребностей на ее содержание и операционную деятельность.

Межведомственная координация и реформа контролирующих служб

Важной задачей является реформирование полномочий и обеспечение координации всех органов власти, которые имеют отношение к движению товаров через границу, мерам нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления товаров или выполняют правоохранительные функции. Нужно четко регламентировать время и место исполнения обязанностей другими контролирующими органами. Целью пересмотра процессов государственного контроля должно стать ускорение международного движения товаров, упрощение торговли, внедрение анализа и оценки рисков в работу других контролирующих служб, перенесение (где возможно) таких мероприятий на этап до ввоза товаров.

Одним из первоочередных шагов является начало внедрения информационного обмена электронными документами и заключениями между таможней и другими контролирующими органами, который будет организован по принципу "единого окна". ІТ-система таможни выступит агрегатором информации от всех контролирующих органов, необходимой для таможенного контроля и таможенного оформления товаров.

Институциональная реформа таможенной службы

Задача по институциональной реформе ГФС имеет наивысший приоритет. Новая структура и функции будут охватывать все задачи и процессы таможенного контроля, таможенного оформления, безопасности, кадровой и информационной политики, межведомственного и международного взаимодействия.

Международное сотрудничество

Полноценное взаимодействие с таможенными администрациями других стран, международными таможенными организациями, сотрудничество с европейскими таможенными институтами станут основанием для практик существенного улучшения таможенного контроля и таможенного оформления.

Развитие договорной базы по взаимной административной помощи в таможенном деле уменьшит возможности для недобросовестного бизнеса уклоняться от выполнения законодательства и будет предупреждать мошенничество, что для честных трейдеров прежде всего будет означать возобновление конкуренции и устранение незаконных преимуществ, упрощение торговли.

Очередным шагом, которому будет уделено значительное внимание в международном сотрудничестве, будет налаживание полноценного обмена информацией между таможенными администрациями.

Интеграция украинских таможенных ІТ-систем в мировые системы безопасности, взаимное признание уполномоченных экономических операторов (АЕО) будут способствовать построению безопасных цепей поставок товаров, ускорению их движения, облегчению торговли.

Новая кадровая политика и предотвращение коррупции

Ключевой мерой новой кадровой политики, требующей первоочередной реализации, должно стать повышение уровня базовой заработной платы работникам реформированной таможни до уровня других реформированных украинских органов, например новой полиции.

Наряду с материальным обеспечением работники должны получить законодательную защиту, четкие права и обязанности, что позволит им честно выполнять свои функции.

Полная перезагрузка и реформирование системы собственной безопасности ГФС предоставят должностным лицам таможни защиту от недобросовестных лиц, а также обеспечат системный антикоррупционный контроль.

В ходе кадровой реформы также произойдет переаттестация работников, будут привлечены новые профессиональные кадры, на постоянную основу будут поставлены тренинги, профессиональное обучение.

Новая инфраструктурная политика

При проведении таможенной реформы также будет уделено внимание стандартизации обустройства инфраструктуры портов, таможенных складов, таможенных терминалов, пунктов пропуска и мест таможенного оформления товаров для удобства их пользования людьми. Функционирование перечисленных объектов должно стать прозрачным и соответствовать задачам государства в таможенной сфере и в сфере охраны границ.

Указанные места (где это возможно и необходимо) будут оборудованы медицинскими пунктами, пунктами общественного питания, отелями для перевозчиков. В каждом месте будут функционировать санитарно-гигиенические объекты или сооружения общего пользования.

Пункты пропуска и места таможенного оформления будут покрыты связью и доступом к Интернету (где это возможно) общего пользования.

Информационная система ГФС позволит гражданам и перевозчикам, пересекающим границу, заранее ознакомиться с ситуацией с очередями в пунктах пропуска на границе.

Новая информационная политика

Для реализации реформы будет создан офис реформ, служащие которого будут разрабатывать, координировать, контролировать и сопровождать комплекс соответствующих мероприятий. Указанная программа будет действовать на протяжении нескольких лет до полной реализации начатых мероприятий.

Также наряду с офисом реформ будет создан коммуникативный центр, который, с одной стороны, будет освещать ход реформы, на постоянной основе информируя граждан и бизнес-сообщество о достижениях новой таможни, а с другой — будет анализировать обратную связь, в частности негативные тенденции, сигналы о ненадлежащих или недобросовестных действиях таможни и т.п.

Больше читайте в статье Юрия Федчишина "Реформа таможни. Полное изменение системы" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".