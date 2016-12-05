Экс-главу банка "Михайловский" отпустили под домашний арест

Суд отказался удовлетворить просьбу прокуратуры о продлении срока задержания.

Дорошенко отпустили под домашний арест Юрий Луценко / Facebook

Шевченковский районный суд города Киева принял решение отпустить экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под ночной домашний арест.

Соответствующее решение принял судья Олег Малинников. Ранее прокуратура просила продлить срок задержания Дорошенко еще на два месяца.

Как известно, 12 августа был задержан и затем арестован на два месяца бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко. Суд определил также для него альтернативу - возможность внесения залога в размере 137,8 млн грн.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.

Напомним, 19 мая 2016 года глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул свою должность. И.о. с 20 мая назначен его заместитель Денис Панфилов.

Уже 23 мая Национальный банк Украины 23 мая отнес ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных и обвинил его в осуществленных 20 мая махинациях, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Нацбанк напомнил, что банк "Михайловский был признан проблемным 23 декабря 2015 года в связи с рисковой деятельностью, после чего НБУ вел работу с акционером и менеджментом по урегулированию ситуации.

Согласно сообщению регулятора, 20 мая 2016 года И.Дорошенко уведомил, что оставил должность, и в этот же день банк заявил, что по техническим причинам в нем не работает система "операционный день банка", что сделало невозможным доступ куратора к операционным данным.

Банк "Михайловский" зарегистрирован 14 июня 2013 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года банк "Михайловский" по размеру общих активов (2,954 млрд грн) занимал 71-е место в группе украинских негосударственных банков из 109 действующих в стране.