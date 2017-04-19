Экс-глава банка "Михайловский" не будет вносить залог

В апреле Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу Дорошенко на продление ареста.

Экс-председатель банка "Михайловский" предпочел арест Wikimapia.org

Бывший председатель правленияИгорь Дорошенко не намерен вносить залог 10 млн грн. Об этом "Украинским новостям" сообщил источник из окружения Дорошенко.

"Он не будет вносить 10 млн грн", - сказал источник.

По его словам, 24 апреля Апелляционный суд Киева должен рассмотреть его жалобу на продление ареста.

Напомним, что Днепровский районный суд Киева продлил до 30 апреля срок содержания под стражей Игоря Дорошенко. При этом суд предложил подозреваемому, вместо содержания под стражей, внести залог в сумме 10 млн грн.

Ранее Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.

В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.

Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.