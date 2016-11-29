Экономика США продемонстрировала лучшие показатели за два года

Ускорению роста в США способствовали рост потребительских расходов, а также увеличение бизнес-инвестиций.

Темпы роста ВВП США подскочили до 3,2% Flickr/John Sonderman

в третьем квартале 2016 года вырос на 3,2%, сообщило Министерство торговли. Это самый высокий показатель роста с третьего квартала 2014 года, особенно заметный в сравнении с вялым результатом второго квартала – 1,4%.

Рост американской экономики превысил прогнозы благодаря росту потребительских расходов и экспорта соевых бобов. Ускорению также способствовало увеличение бизнес-инвестиций в строительство зданий и жилых домов. Это показывает, что у страны есть надежная экономическая база, и может подтолкнуть Федрезерв к повышению процентных ставок в следующем месяце.

Данные по различным секторам экономики, от недвижимости и промышленности до розничных продаж, свидетельствуют, что в начале четвертого квартала экономика сохранила ускоренный темп, хотя объемы экспорта падают из-за усиления курса доллара и спада подскочившего спроса на соевые бобы.

Что касается показателей по доходам, то экономика выросла на 5,2% на фоне увеличения корпоративных прибылей и потребительских доходов. Это самое резкое увеличение валового внутреннего дохода со второго квартала 2014 года. Во втором квартале 2016 года показатель составил 0,7%.

МВФ прогнозирует, что в 2016 году мировой ВВП увеличится меньше чем на 3,7% (среднегодовой показатель в 1990-2007 годах) уже пятый год подряд, причем в развитых странах темпы повышения отстают от долгосрочной нормы почти на целый процентный пункт.